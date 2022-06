Matic è un nuovo giocatore della Roma: adesso è ufficiale

La società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista serbo. Il giocatore ha firmato il contratto con i capitolini trasferendosi a parametro zero

La Roma ha il suo nuovo centrocampista. Nemanja Matic, dopo essere atterrato nella giornata di ieri nella capitale, ha svolto le visite mediche di rito e firmato il suo nuovo contratto. Matic si lega alla Roma fino al prossimo 30 giugno 2023. Il centrocampista serbo va a prendere il posto di Mkhitaryan, ormai promesso sposo dell’Inter. Per l’ex Manchester United e Chelsea, ingaggio pari a 3,5 milioni di euro più bonus individuali e di squadra fino ad arrivare a 4,3. Dopo 251 presenze in Premier League (189 con i Red Devils e 154 con i Blues) e a 33 anni suonati (34 il prossimo 1°agosto), arriva una nuova esperienza per Matic. Per la terza volta in carriera, il serbo sarà allenato da José Mourinho. Per Matic, maglia numero 21.

Sandro Caramazza