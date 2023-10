Matías Soulé ad un bivio tra la nazionale argentina e quella italiana

Tempo di lettura 1 minuto

E’ probabilmente giunto il momento della scelta definitiva per il talento sud americano e non sarà certo una decisione facile la sua

Ha già vestito la maglia dell’albiceleste, il 20enne Soulè è infatti stato convocato ben due volte, ma senza scendere in campo. Attualmente sembra che il tecnico azzurro Spalletti sia realmente intenzionato a convocarlo, ponendo le basi per una difficile scelta di Matias. L’ala destra del Frosinone (in prestito secco dalla Juventus) ha lo stesso ruolo di Mauro Camoranesi, l’italo-argentino campione del mondo con la maglia azzurra nel 2006, la stessa maglia nel destino, quella bianconera e chissà, forse, anche quella azzurra. Naturalmente la federazione argentina non lascia andare tanto facilmente i suoi talenti e Soulè, sino ad ora, ha voluto seguire il percorso con l’albiceleste. Sarà difficile per lui decidere, ancor più se si pensa che l’eventuale scelta sarà praticamente definitiva.

Fonti foto: eurosport.it

Luigi A. Cerbara