Martial lascia il Manchester United, avventura in Liga per il francese

Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo al Siviglia in Spagna. Ai Red Devils vanno cinque milioni di euro per il prestito

Niente Juventus per Anthony Martial. Il giocatore francese lascia il Manchester United per approdare al Siviglia in Liga. Accettata la formula del prestito oneroso fino a 5 milioni di euro da parte dei Red Devils. Proprio nella giornata odierna è sbarcato in Andalusia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Rendimento negativo in questa annata per Martial con la maglia del Manchester United. Solo 11 presenza tra tutte le competizioni con un solo gol messo a referto in Premier League.

Sandro Caramazza