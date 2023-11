Marsiglia-Lione si giocherà il 6 dicembre al Vélodrome

Tempo di lettura 1 minuto

La partita vedrà allo stadio i tifosi nonostante l’agguato dei marsigliesi al pullman della squadra di Grosso

Assurdo quanto sta accadendo in Francia. Lo scorso 29 ottobre, giorno di Marsiglia-Lione, i tifosi di casa hanno colpito a sassate il pullman del Lione, ferendo vicino l’occhio Fabio Grosso. A seguito della sospensione del match, tutti si sarebbero aspettati provvedimenti disciplinari nei confronti dei marsigliesi, ma ciò non è avvenuto. La commissione francese ha optato per far rigiocare la partita il 6 dicembre al Vélodrome di Marsiglia e con il pubblico sugli spalti. Inoltre, come accennato prima, la commissione ha ignorato il lancio di pietre perché avvenuto su strade pubbliche. Il Lione ha rilasciato un comunicato in cui annuncia la volontà di fare ricorso alla commissione per “non lasciare senza risposta questi eventi inaccettabili”.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Davide Farina