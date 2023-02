Marios Oikonomou nuovo difensore della Sampdoria

Il calciatore greco è l’acquisto dell’ultimo minuto per rimpolpare il reparto arretrato dei blucerchiati

Dopo la partenza di Omar Colley e l’infortunio di Koray Günter, la difesa doriana necessitava assolutamente di un rinforzo, quantomeno numericamente. Oikonomou, classe ’92, firma un contratto sino a giugno con clausola di rinnovo automatico in caso di salvezza e il raggiungimento di un dato numero di presenze. Il difensore greco è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo militato in passato tra le fila di Cagliari, Bologna, Spal e Bari. La sua carriera italiana ha avuto un acuto con la promozione del Bologna in serie A, nella stagione 2014/2015 con 29 presenze e 4 goal, poi una continua altalena sino al ritorno in patria senza però grandi fortune. Nel 2020 viene acquistato dal Copenhagen e, lo scorso anno, arriva il suo primo titolo con la vittoria del campionato danese anche se trovandosi per lo più ai margini del progetto. In due stagioni raccoglie soltanto 13 presenze e si ritrova spesso relegato con la seconda squadra. Ad ottobre scorso si svincola dal Copenhagen ed oggi arriva in casa blucerchiata, alla sicura ricerca di riscatto.

Fonte foto: primocanale.it

Luigi A. Cerbara