Mario Balotelli rivuole la Nazionale

L’attaccante ora in forza all’Adana Demirspor sta disputando una buona stagione e spera di tornare a vestire la maglia dell’Italia

Mario Balotelli sogna in grande, vuole il ritorno in nazionale azzurra. Rinfrancato dal buon inizio di stagione con l’Adana Demirspor nel campionato turco, l’attaccante si pone il grande obiettivo per l’anno prossimo, aiutare l’Italia nei play-off di marzo e portarla al mondiale in Qatar. Le difficoltà offensive della nazionale impongono delle valutazioni sull’intero reparto e sul singolo calciatore, ma difficilmente Roberto Mancini tornerà a convocare Balotelli. Il tecnico ormai gestisce un gruppo collaudato ed è restio ad inserire nuovi volti e, se è vero che Balotelli sta giocando bene, lo è altrettanto che il campionato turco non è il miglior banco di prova per testare la sua condizione. Il mese di marzo ad ogni modo è ancora lontano e l’attaccante può giustamente sperare in una convocazione visto l’ottimo rapporto con il commissario tecnico e le difficoltà offensive degli azzurri.

Alessandro Fornetti