Pierpaolo Marino lascia l’Udinese. Balzaretti in pole come sostituto

Tempo di lettura meno di un minuto

Ribaltone in casa friulana. Saluta l’eterno dirigente avellinese che ha fatto le fortune del club di Pozzo. Al suo posto pronto l’ex direttore sportivo del Vicenza

Pierpaolo Marino lascia l’Udinese. Un fulmine a ciel sereno in terra friulana e in tutta la Serie A. Dopo 9 anni complessivi, cinque nella prima esperienza come Direttore generale (1999-2004) e quattro nella seconda (2019-2023), Marino non sarà più Direttore tecnico dell’Udinese di Pozzo. I motivi della separazione rimangono ancora un mistero. Pronto comunque il sostituto. Si tratta di Federico Balzaretti, che negli ultimi due anni è stato direttore sportivo del Vicenza in Serie B e in C. L’ex giocatore non sarà però da solo, al suo fianco Francesco Vallone, a sua volta dirigente del Vicenza.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calciomercato.com