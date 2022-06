Marcos Antonio sbarca a Roma, la Lazio ha il suo nuovo faro

Ora è praticamente ufficiale l’arrivo del centrocampista brasiliano dallo Shakhtar Donetsk. Il ragazzo è arrivato nella capitale per sostenere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti

Primo colpo in casa Lazio. Dopo l’addio in mediana di Lucas Leiva ecco arrivare chi prenderà il suo posto. Si tratta di Marcos Antonio, regista, o comunque mediano davanti alla difesa, carioca che nell’ultima stagione ha giocato sotto la guida di De Zerbi allo Shakthar Donetsk. Il giocatore classe 2000 è costato 8 milioni più 2 di bonus e arriva in Italia dopo quattro stagioni in Ucraina dove ha collezionato 101 presenze. Centrocampista tuttofare, dinamico e con spiccate doti offensive, riesce a disimpegnarsi sia in posizione centrale che da mezz’ala. Viste le sue doti tecniche potrebbe essere il profilo giusto che può far fare al gioco di Maurizio Sarri il salto di qualità. In giornata è stato accolto a Fiumicino mentre domani sosterrà le visite mediche. Poi arriverà la firma sul suo contratto di 5 anni con la società di Lotito. Nonostante la statura non elevata, 166 cm, che gli è valsa il soprannome di “formichina”, il brasiliano è pronto per diventare il faro della Lazio del futuro.

Glauco Dusso