Marco Verratti idillio finito con il PSG e strada in discesa per approdare all’Al-Arabi

Escluso anche dalla lista Champions, fuori dal progetto di Luis Enrique, sembra ormai imminente il trasferimento del pescarese a Doha, nella Qatar Stars League

Appare essere il suo destino quello dell’apripista, sin da quando giovanissimo, a 19 anni, venne pescato dalla nostra Serie B e trascinato di slancio in Ligue 1, niente di meno che un direttissimo per il grandioso progetto del Paris Saint Germain. Adesso, ancora 30enne, dopo 11 anni a Parigi, è pronto a volare in Qatar, in una lega che offre ben poco a livello tecnico, ma che tramite lui potrebbe cominciare ad alimentare il proprio fascino. Ovviamente è quello che probabilmente spera ed immagina Verratti che non vede, al momento, altri progetti a lui interessati. Una speranza per la stessa lega qatariota che si vede pressoché soffocata dalla vicinissima Saudi Pro League dove sono accorse decine di stelle del panorama calcistico internazionale, da Ronaldo, Neymar e tantissimi altri. L’Al-Arabi offre 50 milioni per il suo cartellino ed uno stipendio che sarà approssimativamente raddoppiato per il calciatore.

Luigi A. Cerbara