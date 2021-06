Marco Rossi, dall’Ungheria con orgoglio

Il commissario tecnico sta guidando i suoi verso un ottimo cammino nel girone più difficile dell’Europeo

Marco Rossi, attuale ct dell’Ungheria, sta cercando di scrivere la storia con una nazionale che ai nastri di partenza quasi non veniva neanche nominata, a causa della presenza nello stesso raggruppamento di potenze come Francia, Germania e Portogallo. Dopo aver alzato bandiera bianca soltanto nel finale contro i lusitani, i magiari hanno imposto un clamoroso pareggio ai francesi, facendo ricredere chiunque diceva che sarebbero stati la cenerentola di tutto l’Europeo.

Le lacrime in conferenza stampa del ct Marco Rossi hanno emozionato tutti; per avere fortuna è dovuto migrare in Ungheria, prima ha vinto con l’Honved diventando il primo tecnico italiano a vincere un trofeo in Ungheria e poi è diventato il selezionatore della nazionale arrivando a disputare l’Europeo dopo aver battuto l’Islanda nello spareggio decisivo.

Allenatore tutto cuore che non aveva mai vissuto un’esperienza del genere, è la vera favola di questo Europeo, in qualunque modo andrà a finire. Da allenatore in Italia aveva addirittura pensato di mollare per cercarsi un altro lavoro e forse il nostro paese lo ha lasciato andare troppo presto, non dandogli quella fiducia che oggi in Ungheria sta dimostrando di meritare. Con la sua nazionale proverà a fare un’altra impresa contro la Germania, ma in qualunque modo andrà la partita, lui la storia in questa manifestazione l’ha già scritta.

