Marco Palestra ‘cognomen omen’: il gioiello dell’Atalanta che se lo gode il Cagliari

Tempo di lettura 2 minuti

Il laterale di Buccinasco sta facendo vedere grandi cose. E’ della Dea, ma in prestito alla squadra di Pisacane

Marco Palestra: cognomen omen, per citare una celebre locuzione latina e oggi piccolo segmento umoristico del grande Cristiano Militello (personaggio intervistato in questa sede un paio di anni fa) nell’ormai tg satirico cult Striscia La Notizia. Se la palestra indica comunemente quel luogo dedicato all’allenamento fisico e provvisto di ogni tipo di macchinario per allenare ogni parte del proprio corpo, Marco Palestra racchiude in un unico atleta tutto ciò che c’è di allenabile al proprio interno: dal fisico alle gambe, passando per la resistenza e l’equilibrio.

Palestra, classe 2005, è uno dei giovani più interessanti della Serie A. Il laterale del Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta, sta disputando una stagione veramente importante. Dodici presenze in campionato e tre assist messi a referto. Nell’ultima uscita in Serie A contro la Juventus ha praticamente arato la fascia destra dell’Allianz Stadium. Prestazione paurosa del ragazzo di Buccinasco, che nel primo tempo ha fatto vedere i sorci verdi a Filip Kostic (non l’ultimo arrivato), tant’è che, nella ripresa, Luciano Spalletti ha deciso di cambiarlo per far posto ad Andrea Cambiaso.

Palestra ha corsa, resistenza, forza fisica, qualità palla al piede, personalità: insomma, è un ragazzo da monitorare attentamente. E alle big le sue qualità non sono passate inosservate. Juventus, Inter, Milan e Napoli hanno già chiesto informazioni all’Atalanta, che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito secco al Cagliari. Fabio Pisacane non ci ha pensato due volte a consegnargli le redini della fascia destra. Palestra predilige giocare appunto da laterale destro, ma può giocare senza problemi anche sull’out mancino. Si tratta di un giocatore dalle enormi potenzialità e anche Rino Gattuso lo ha già messo nel mirino in vista dello stage di fine febbraio.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Chiamarsi Bomber