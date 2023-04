Marcelo Bielsa a un passo dalla panchina dell’Uruguay

Manca ancora l’ufficialità ma sembra quasi fatta per l’approdo dell’ex tecnico, tra le altre, del Leeds alla guida della celeste

Una notizia che infiamma l’Uruguay e tutta la sua gente. Marcelo Bielsa sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo c.t. uruguagio. Dopo la fine del “regno” di Diego Alonso, uscito ai gironi dal mondiale in Qatar, la federazione era alla ricerca del successore. Come confermato dalla parole di Diego Godin, sembra ormai fatta per l’approdo del Loco. Quest’ultimo è appunto un profilo che porta con sé fiducia ed entusiasmo, quello che serve a una nazionale che sta salutando gli ultimi senatori e che deve crescere una generazione di talento. Bielsa è l’uomo adatto per far esplodere questi calciatori dal potenziale enorme e che si stanno già mettendo in mostra in giro per l’Europa.

Glauco Dusso