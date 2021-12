Manolas e il Napoli ai titoli di coda: greco vicino al ritorno all’Olympiacos

Il difensore è in Grecia per trattare con il club, l’addio alla Serie A è sempre più probabile

Da mesi ormai Kostas Manolas non è più un protagonista primario nel Napoli, nonostante le moltissime assenze che stanno colpendo la squadra in ogni reparto del campo. Su di lui infatti c’è il forte interesse dell’Olympiacos, club greco nel quale ha già militato dal 2012 al 2014 e che ha rappresentato per lui il trampolino di lancio di un’ottima carriera. Il giocatore è in patria proprio per accelerare questa trattativa già sfiorata l’estate scorsa e poi non concretizzata. Manolas che dunque è vicinissimo all’addio alla Serie A dopo le esperienze con Roma e Napoli, con l’ultima sua apparizione nel match di Europa League contro il Leicester per soli dodici minuti.

Fonte foto: forzazzurri.net

Alessandro Fornetti