Manchester United: ten Hag favorito come allenatore per la prossima stagione

Il tecnico dell’Ajax è nel mirino dei Red Devils che lo vogliono per poter cominciare un nuovo ciclo

Non c’è due senza tre: dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer, lo scorso novembre, e l’arrivo come traghettatore di Ralf Rangnick, il Manchester United è di nuovo pronto a cambiare allenatore. Il nome più caldo, per l’inizio della prossima stagione, è quello di Erik ten Hag. Non c’è ancora l’ufficialità, ma l’attuale tecnico dell’Ajax, stando ai rumors che circolano sui media britannici, è il favorito per occupare la panchina dei Red Devils tra qualche mese, precedendo altri illustri contendenti come Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui e Luis Enrique. Per maggiori dettagli in ogni caso occorrerà attendere le prossime settimane.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fourfourtwo.com)