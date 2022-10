Manchester United: sempre più profonda la frattura tra Ronaldo e ten Hag

Il portoghese è rimasto in panchina nella sfida vinta dai suoi compagni contro il Tottenham e ha lasciato anzitempo il campo senza aspettare la fine del match

Nel Manchester United che batte il Tottenham grazie ad una grande prestazione di squadra c’è un volto non felice, quello di Cristiano Ronaldo costretto a guardare per intero l’incontro dalla panchina per scelta tecnica del proprio allenatore Erik ten Hag. Il portoghese non ha gradito l’ennesima esclusione e nei minuti conclusivi del match ha lasciato il campo in segno di disapprovazione. Tra l’allenatore ed il fenomeno lusitano non è mai sbocciato il giusto feeling e ora la situazione rischia di essersi compromessa del tutto; Ronaldo rischia oltre ad una multa anche l’esclusione dalla prossima partita, quella che il Manchester United giocherà a Stamford Bridge contro il Chelsea.

Fonte foto: tvplay.it

Alessandro Fornetti