Manchester United, per Pogba c’è la fila

In attesa della decisione sul rientro in campo, si accende il capitolo mercato. Pogba, protagonista indiscusso

Ripartenza ma con le dovute cautele e prevenzioni. Ecco, la linea scelta dai club inglesi per far ripartire la Premier League ormai ferma dallo scorso 9 marzo come tutte le principali leghe europee a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Manchester United si è pronunciato a favore di un ritorno in campo ma, come detto negli ultimi giorni dal suo manager Ole Gunnar Solskjaer, il club ascolterà e prenderà in considerazione quei casi in cui i propri tesserati decidessero di rifiutare di mettersi in gioco, non forzando di troppo la mano.

In attesa del via libera governativo sulla ripresa degli allenamenti individuali, come successo in Italia, si è discusso sulle possibili date del rientro in campo: 8 o 12 giugno. Bisogna, però, attendere l’incontro del governo con i dirigenti della FA.

In tempi di covid-19 con spogliatoi vacanti e stadi vuoti, il capitolo calciomercato ritorna in auge, almeno, per dare un po’di brio a questi ultimi mesi amari di emozioni calcistiche. Alla voce contatti telefonici dei principali ds europei, quella relativa al Manchester United ha, sicuramente, una certa dose di appeal.

Le indiscrezioni sulla probabile partenza in estate del suo gioiello più luccicante, Paul Pogba, hanno accesso le pretese dei grandi club, pronti a portarsi in casa un giocatore di assoluto livello mondiale. Sul francese, le corteggiatrici sono tante e stuzzicanti: si va dalla tanto amata Juventus all’Inter di Suning, passando per il Real Madrid, fino ad arrivare al Psg. La valutazione sui 100 milioni della scorsa annata è, sicuramente, scesa fino a 50/60 ma è lo stipendio del “polpo” a preoccupare le casse dei club: 15 milioni l’anno. Chi la spunterà?

Non solo nomi in uscita per i Red Devils, che vogliono rinforzare la catena difensiva. Il nome più discusso è quello di Smalling. Il forte difensore inglese, dopo le varie critiche arrivate la scorsa estate, ha trovato nuova linfa a Roma con la maglia dei giallorossi.

Il possibile mancato riscatto della squadra capitolina potrebbe far ritornare Smalling, proprio in quella Manchester, che tanto l’aveva criticato. Guarda caso, il colosso inglese sarebbe tra i giocatori più desiderati in Inghilterra da parte dei tifosi. Tra questi ci sono quelli di Arsenal, Newcastle, Everton e, soprattutto, United.

Fonte foto: EuroSport

Sandro Caramazza