Manchester United-Milan 1969: La Leggenda del RagnoNero, di Giannino e Pierino

Semifinale di ritorno di Coppa Campioni ’68-’69, nel mitico Old Trafford. Gli inglesi di Sir Charlton e del funambolico Best devono vincere 3-0 per rimontare i due gol subiti a San Siro. La linea Maginot di Rocco gioca per difendere il vantaggio, mentre Cudicini, Rivera e Prati danno battaglia

L’Inghilterra si sa è terra di avventure. Avventure nobili e disperate, romantiche e impossibili, passionali e guerresche, nella vita come nel calcio. E in ogni partita che si gioca nell’isola c’è un po’ di teatro shakespiriano sentimentale e malinconico. Quest’atmosfera, che tutto avvolge creando tra i giocatori novelli Robin Hood per chi vuole rubare emozioni e darle ai tifosi e reincarnazioni dello Sceriffo di Nottingham per chi, invece, vuole trionfare nell’angheria, è quella di Manchester United-Milan semifinale di ritorno della Coppa Campioni 1969. Di fronte, nella stagione che apre agli anni di piombo italiani, Sir Bobby Charlton e Re Gianni Rivera. Tutt’intorno grandi cavalieri a far rivivere l’Inghilterra delle battaglie medievali, con due punte di classe adamantina: Pierino Prati e George Best, uno il John Lennon della Let It Be milanista, l’altro il vero Robin Hood che ruba tempo e passo ai difensori col suo dribbling stretto.

In un catino come l’Old Trafford di allora chissà, magari, anche il romanziere dei romazieri William Shakespeare si sarebbe fermato dallo scrivere per sapere chi tra inglesi e italiani sarebbe voltato a Madrid, in finale. Quando le squadre entrano in campo il Manchester United è sospinto dalla folla che lo incita a rimontare lo 0-2 di San Siro. Dall’altra parte capitan Giannino guida i suoi, rassicurato dagli occhi burberi ma buoni del Paròn Rocco, alla battaglia. E si perché loro, gli inglesi, quando si tratta del tutto o niente parlano di battle mica di match. Al fischio iniziale Rivera batte il calcio d’avvio e tenta da subito di dribblare tutto il Manchester United, sul contrasto che fa carambolare la palla nella metà campo del Milan, nasce la battaglia tra i Lancaster e gli York.

Al ‘5 primo lampo del “Golden Boy” con la fascia al braccio e la catenina d’oro al collo: lancio per Pierino la Peste che vola via e prepara il sinistro mortifero. Stiles, il mediano campione del mondo, lo recupera disperatamente: punizione. Il destro di Rivera è sulla barriera. Cinque minuti dopo Cudicini blocca in area, a dire qui mie care giubbe rosse non si passa. Tra tutti, i primi a fiutare l’andazzo sono Best e Charlton e si che i campionissimi sanno leggere prima del tempo ciò che sarà, altrimenti che fuoriclasse sarebbero. Così parte l’assalto al fortino, ma il Milan della Linea Maginot Anquilletti, Schnellinger, Rosato e Malatrasi tiene e riparte con la stessa idea che ebbe Pedro de Valdivia nel 1541 in Cile: affrontiamoli a cavallo questi 10.000 mapuce, invece che stare rintanati nel forte. Quello che la difesa protegge Rivera trasforma in sontuosi lanci. Al’12 palla magistrale dietro al terzino e Hamrin, che il telcronista francese chiama “le Veteran” segna, ma è offi-side come direbbero loro i padri delle regole del football.

Il Manchester United gioca in bianco ed è la trappola di Mefistofele al Milan, siamo candidi mica “Devils”. Il Paròn, però, sa che non è vero e allerta i suoi. Con Best ormai stabilmente con i piedi di San Patrizio a sinistra, prova da fuori il ruvido Foulkes, Cudicini para ma devia centralmente sulla mischia palla al pirata Morgan e lì, sul tiro ravvicinato, “Cudicio” mulinella il piede destro e devia in angolo mentre gli inglesi si chiedono: What? La partita è bella e il Milan, dopo un tiro alto di Best e una respinta sulla linea di Rosato, lancia con Giannino, Pierino. Due volte trenta metri di corsa e due tiri che scottano, ma non bruciano Rimmer.

A inizio ripresa, il fattaccio. Un pezzo di ghisa e ferro colpisce alla testa “Cudicio” che stramazza al suolo. Strisce di carta, petardi, è per un attimo girone dantesco. Tutto il Milan soccorre il suo portiere entra in campo Rocco, mentre anche Charlton, Best e lo scontroso Law sono perplessi e costernati. Fabio da Trieste si rialza e nasce la leggenda di “The Black Spider”, il Ragno Nero italiano. Tutto il repertorio in poco tempo: deviazioni aeree e di piede, dove non c’è lui c’è Santin che salva millimetricamente sulla linea e quando Charlton, che sta all’Inghilterra del ’69 come Oliver Cromwel stava a quella del ‘600, tira al volo, lui il Ragno allunga le sue braccia e tesse la tela dell’imbattibilità. Nei dieci minuti finali il Manchester United assalta sul perimetro come si fa nel Basket, mentre Re Rivera lancia due volte Pierino. La Peste si invola da par suo, sembra acrobatico pure quando corre, il mitico Prati. Il Milan però non segna e allora Giannino recupera all’ultimo minuto in difesa, a smentire per una volta un mostro sacro come Brera.

Non c’è più tempo nel derby nel segno del diavolo e il gol al ’70 di Charlton su magistrale serpentina di Best è solo un lampo nella notte. il Milan fa le valige e vola verso la calda Madrid del maggio ’69, terra di paella e vino rojo. Il Manchester United per volontà di Charlton omaggia gli italiani con due ali al passaggio e si che gli inglesi si intendono di romanzi, racconti, teatro e avventure, per questo riconobbero subito la leggenda del Ragno Nero, di Giannino e di Pierino.

Matteo Quaglini