Manchester United e Ralf Rangnick, il matrimonio ora è ufficiale

La società inglese ha deciso, sarà il tedesco a concludere la stagione in panchina, dopo rimarrà nel club come consulente per due anni

La notizia era nell’aria da giorni ma finalmente è arrivata anche l’ufficialità. Dai propri canali il Manchester United annuncia di aver siglato l’accordo con Ralf Rangnick con il ruolo di allenatore ad interim, mentre nelle prossime due stagioni rimarrà all’interno della società con un altro ruolo. Il tedesco, vicino al Milan l’anno scorso, lascia la Lokomotiv Mosca dove da luglio era capo dello sport e dello sviluppo. In passato è stato allenatore, tra le altre, di Schalke 04, arrivando alla semifinale di Champions League, e Lipsia, di quest’ultima fu anche dirigente con ottimi risultati sportivi. Su di lui aveva puntato molto il gruppo Red Bull. Adesso la nuova sfida a Manchester dove tutti sperano possa portare le sue idee di calcio anche con la valorizzazione dei giovani. La prossima stagione entrerà nella dirigenza come consulente.

Glauco Dusso