Manchester United ad un passo da de Jong: intesa vicina col Barcellona

I Red Devils stanno chiudendo per l’acquisto del centrocampista olandese. Importante regalo per il nuovo manager ten Hag che già lo ha avuto ai tempi dell’Ajax

Accordo vicino tra Manchester United e Barcellona per Frenkie de Jong. Il centrocampista classe ’97 è pronto a sbarcare ad Old Trafford per una cifra intorno ai 65 milioni di euro più bonus. Accordo ormai ad un passo con i Red Devils che stanno per accontentare le richieste degli spagnoli. Importante regalo per il nuovo manager Erik ten Hag che ritrova uno dei suoi vecchi pallini del grande Ajax di qualche anno fa. In maglia blaugrana, de Jong ha giocato 139 volte segnando 13 gol e realizzando 17 assist. In tre stagioni, si è portato a casa soltanto una Coppa di Spagna nella stagione 2020/21.

Sandro Caramazza