Manchester City, un’altra stagione a caccia di trofei

I Citizens inizieranno la Premier League una settimana dopo le altre, con l’obiettivi di lottare per il titolo

Se è vero che la stagione 2019/2020 è terminata da pochi giorni, è altrettanto vero che quella 2020/2021 è alle porte con le varie compagini alle prese con mercato e preparazione. Il Manchester City di Guardiola non ha certo vissuto la sua miglior annata, con la Premier League scivolata subito via per merito di un Liverpool irraggiungibile, e la Champions League ancora una volta amara e conclusasi prematuramente contro il Lione.

In questa stagione gli Sky Bleus vorranno riprendere la loro marcia alla ricerca di trofei prestigiosi come la maglia del club; i nuovi arrivi di Akè e Ferran Torres aggiungono freschezza e qualità sia in difesa che in attacco, per una compagine che potrà contare su una rosa lunga e in grado di arrivare fino in fondo in ogni competizione. L’obiettivo dunque è quello di tornare su tetto d’Inghilterra in una Premier League che mai come quest’anno si preannuncia combattuta; il Liverpool è la squadra da battere, il Chelsea la regina del mercato, poi Manchester United, Tottenham e Arsenal, che ha alzato gli ultimi due trofei in patria ed è quindi col morale altissimo.

Anche in campo europeo, dove il City giocherà nonostante il gran rischio corso con la violazione del fair play finanziario, si proverà come ogni anno ad arrivare fino in fondo per coronare un sogno che ormai prosegue da diverso tempo. Intanto come detto il mercato è ancora al centro dei pensieri, e gli inglesi sembrano voler chiudere l’acquisto di Kalidou Kuolibaly dal Napoli per circa 70 milioni di euro per dare a Guardiola un difensore fortissimo.

Fonte foto: dinerovenezuela.com

Alessandro Fornetti