Manchester City, tra Champions e mercato

I Citizens sono a poche ore dal quarto di finale contro il Lione, ma sono attenti anche alle entrate e alle uscite per la stagione che verrà

Sono ore calde in casa City sia perché tra due giorni ci sarà il quarto di finale di Champions League contro i francesi del Lione, sia dal punto di vista del mercato, con David Silva conteso da Lazio e Juventus e la trattativa che porterebbe il centrale partenopeo Koulibaly alla corte di Pep. Poco meno di 48 ore e, infatti, i Citizens si giocheranno l’ingresso tra le migliori 4 d’Europa, ma attenzione al grattacapo Lione, rimbalzato ai favori della cronaca per aver fatto fuori agli ottavi la Juventus di CR7.

Non da meno, però il City di Pep, che nonostante il secondo posto in campionato contro un Liverpool quasi mai raggiungibile, ha già portato a casa un importante trofeo in questo 2020, ovvero la Coppa di Lega contro l’Aston Villa. Per il resto, cammino quasi perfetto in Europa, con un girone vinto in scioltezza a quota 14 punti e +7 dall’Atalanta seconda. Molto bene poi agli ottavi contro il Real Madrid, battuto sia in casa che fuori con il medesimo risultato di 2-1. Per il match di sabato, fari puntati su Raheem Sterling, miglior realizzatore della corazzata Man Blue con 31 reti in stagione, di cui 8 proprio segnati in Champions.

CHI ESCE E CHI ENTRA

Passando alle faccende legate al mercato, sono, appunto, due i nodi che tengono banco in casa City. Da un lato, l’intreccio David Silva, passato da sicuro promesso sposo della Lazio a possibile nuovo playmaker del nuovo centrocampo juventino targato Andrea Pirlo. Il giocatore lascerà Manchester appena finirà l’avventura in Champions della sua squadra, con cui dovrebbe giocare peraltro titolare nella sfida contro il Lione. L’accordo con Lazio era già stato trovato, attraverso una base fissa di circa 3,5 milioni, ma nelle ultime ore l’interessamento della Juve ha cambiato, difatti, le carte in tavola.

Da un giocatore che esce ad uno che entra e il nome più discusso è quello di Kalidou Koulibaly. La trattativa sarebbe in una fase di stallo, ma che potrebbe accendersi da un momento all’altro. I Citizens avrebbero offerto circa 63 milioni di euro, con il Napoli non disposto a fare sconti e a richiedere una cifra non sotto almeno i 70. I rapporti fra i due club non sono, comunque, idilliaci dopo i trascorsi legati a Jorginho (soffiato dal Chelsea di Sarri quando sembrava tutto ormai fatto), ma attenzione alla capacità monetaria dello sceicco Mansour.

