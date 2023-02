Manchester City nella bufera, accuse di violazione finanziaria

La Premier League ha deferito la società inglese per presunte operazioni illegali sui conti riguardanti 9 stagioni sportive, rischio penalità o addirittura esclusione dal campionato

Fulmine a ciel sereno nel campionato inglese. Dopo un’indagine durata cinque anni il Manchester City è stato accusato di violazione finanziaria per quanto riguarda le stagioni che vanno dal 2009/10 al 2017/18. Le operazioni comprenderebbero possibili sponsorizzazioni gonfiate soprattutto sul versante degli Emirati Arabi Uniti, ovvero il Paese di provenienza della proprietà del club. La Premier League comunica che oltre a questo ci sarebbero anche le accuse di non avere comunicato in maniera trasparente sia le cifre per quanto riguarda le entrate, che comprenderebbero appunto anche gli sponsor, che i costi, in particolare la parte retributiva. Violato anche il Fair Play Uefa oltre che le leggi riguardanti profitto e sostenibilità. Il tutto sarà giudicato da una commissione indipendente e il club rischierebbe la penalizzazione o anche l’esclusione dal campionato. Il City si dice sorpreso ma pronto ad attendere gli esiti per porre fine alla questione.

Glauco Dusso