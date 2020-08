Manchester City, le prospettive tra campo e mercato

Gli Sky Blues torneranno in campo per la Champions League e intanto la dirigenza lavora su acquisti importanti

La stagione del Manchester City di Pep Guardiola è tutt’altro che conclusa, visto che c’è ancora da inseguire il grande obiettivo della vittoria della Champions League. Mai come quest’anno i citizens hanno posto l’attenzione sul grande trionfo europeo, trovando in patria un Liverpool inarrestabile che li ha costretti ad inseguire senza possibilità fin dall’inizio. La partita con il Real Madrid è uno scoglio da non sottovalutare nonostante De Bruyne e compagni partano con un buon vantaggio visto il successo ottenuto al Bernabeu. La Coppa dalla grandi orecchie, a cui la squadra potrà partecipare anche la prossima stagione visto l’esito positivo del ricorso al Tas, andrebbe a rendere meravigliosa una stagione forse al di sotto delle aspettative per un club abituato a vincere.

Non solo il campo però perchè la dirigenza del Manchester City ha già ripreso a spendere tanto per assicurarsi i migliori prospetti per il futuro. Gli acquisti di Ferran Torres, centrocampista che si è messo in luce nel Valencia, e di Nathan Akè, difensore che ha fatto bene in stagione pur non riuscendo ad evitare la retrocessione del suo Bournemouth, sono praticamente ufficiali e vanno a migliorare ancor di più la qualità della rosa. L’esterno spagnolo arriverà per una cifra di 25 milioni più 12 di bonus ed andrà a sostituire Leroy Sanè andato al Bayern Monaco, mentre il centrale olandese, acquistato per 45 milioni di euro, andrà ad aumentare la qualità nel reparto arretrato che in questa stagione ha avuto delle difficoltà visti gli infortuni a lungo termine di Stones e Laporte.

Ancora una parte di stagione tutta da vivere in casa City con un grande obiettivo da inseguire e un mercato che si preannuncia faraonico viste le prime due spese.

Fonte foto: mundodeportivo.com

Alessandro Fornetti