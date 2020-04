Manchester City, la Champions è il grande obiettivo

Gli Sky Blues vogliono la Coppa più importante per porre rimedio ad un campionato giocato sotto le aspettative

Il Manchester City di Pep Guardiola mai come quest’anno punta al grande successo, all’affermazione in campo internazionale che consacrerebbe il club come uno tra i più grandi del mondo. Dopo i successi in patria della passata stagione con la Premier League vinta dopo un duello pazzesco con il Liverpool, in questa annata l’obiettivo era chiaramente quello di andare più avanti possibile in Champions League. Fin da subito infatti, il cammino dei Citizens in campionato non è stato dei migliori, ed il distacco dal primo posto occupato da un Liverpool praticamente perfetto è abissale, ben 25 punti seppur con una gara disputata in meno. Nell’ultimo turno prima dello stop il City ha perso il derby con lo United per la terza volta su quattro confronti stagionali tra Premier e Carabao Cup, dove però gli uomini di Guardiola hanno passato il turno, riuscendo poi a vincere il trofeo anche quest’anno, in finale contro l’Aston Villa.

In Champions League invece il girone era fin troppo facile per gli inglesi, opposti ad Atalanta, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria; dopo il primato ottenuto senza troppe difficoltà però, l’urna di Nyon ha riservato il Rea Madrid in uno degli ottavi di finale più avvincenti della competizione. Al Santiago Bernabeu il Manchester City ha mostrato tutta la sua forza riuscendo a battere 2-1 gli spagnoli in rimonta; il ritorno all’Ethiad è stato rinviato a data da destinarsi ma qualora si riprendesse a giocare, De Bruyne e compagni avrebbero un ottimo vantaggio da gestire per approdare ai quarti di finale. Estromettere un grande club come il Real vorrebbe dire mandare un messaggio forte alle altre contendenti e sottolineare che quest’anno il City vuole vincere la Champions League.

Fonte foto: skysports

Alessandro Fornetti