Manchester City inarrestabile: la corsa verso il titolo continua

Le 11 vittorie consecutive ottenute dai Citizens negli ultimi due mesi hanno riportato il club mancuniano in vetta alla Premier League

Una corsa che non accenna ad arrestarsi. Dopo un inizio di stagione altalenante – scandito da tanti pareggi e pochi gol segnati – la squadra di Manchester ha ottenuto un filotto di 16 vittorie consecutive in tutte le competizioni, di cui ben 11 in Premier League. Un bottino di 33 punti, grazie ai quali la compagine inglese ha scalato diverse posizioni portandosi in cima alla classifica del campionato. Ad oggi sono ben 7 i punti di distacco sulle inseguitrici – Manchester United e Leicester City, entrambi seconde – e la partita di recupero che i Citizens disputeranno mercoledì sera in casa dell’Everton potrebbe rappresentare una seria ipoteca sul titolo finale in caso di successo.

E’ datato 15 dicembre l’ultimo match in cui la squadra di Pep Guardiola non ha trovato i 3 punti: l’avversario era il West Bromwich Albion e i Citizens erano ancora alla ricerca di un modo per sopperire all’assenza del centravanti titolare Sergio Agüero, mancato in tantissime partite di questa stagione a causa di alcuni infortuni prima e della positività al Covid-19 poi. Come in ogni momento di difficoltà è subentrata la genialità del tecnico catalano, capace di escogitare una soluzione alla mancanza di un centravanti di ruolo: l’utilizzo di alcuni degli migliori esterni presenti in rosa come falso nueve ha permesso alla compagine di dar vita ad un tridente offensivo privo di punti di riferimento, all’interno del quale gli interpreti si scambiano continuamente posizione creando difficoltà agli avversari, i quali difficilmente sono riusciti a trovare contromisure adeguate.

“Foden è il giocatore più talentuoso che ho mai visto nella mia carriera da allenatore, ha tutto per diventare uno dei migliori giocatori, non solo in Inghilterra”: solo uno dei tanti elogi di Pep Guardiola nei confronti del promettente centrocampista inglese Phil Foden

E’ quello che è accaduto nell’ultima giornata, quando il City ha siglato ben 3 gol al Tottenham di Josè Mourinho, eterno rivale del tecnico ex Barcellona. In assenza del bomber argentino l’allenatore spagnolo ha fatto ruotare i suoi giocatori nel tridente, non dando punti di riferimento alla difesa avversaria e mandando ai rovi tutte le contromisure studiate dallo Special One. I due terzini – contro gli Spurs Cancelo e Zinchenko – si alzavano e stringevano il campo diventando quasi dei trequartisti aggiunti, lasciando così le corsie esterne a Foden e Sterling: in questo modo le due mezzali Gündogan e Bernardo Silva svolgevano compiti diversi, con il tedesco che si spostava al fianco di Gabriel Jesus a fare il centravanti, mentre il portoghese era più libero di svariare per aiutare a sviluppare la manovra offensiva. Gli attacchi dei Citizens sono stati del tutto imprevedibili e la striscia di 16 vittorie consecutive non può essere un caso, bensì naturale conseguenza della nuova spregiudicatezza trovata dal club mancuniano.

Se il City manterrà questo andamento e le altre big del campionato continueranno a stentare – Liverpool e Tottenham su tutte – la vittoria della Premier League sembra essere appannaggio degli Sky Blues: sebbene l’obiettivo principale di Guardiola sia anche quest’anno la Champions League, il manager catalano potrebbe festeggiare l’ennesimo titolo nazionale sulla panchina inglese.

Fonti foto: Goal.com, Sky Sports, RTE

Fabrizio Scarfò