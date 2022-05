Manchester City dall’inferno al paradiso: ecco l’ottavo titolo, quarto successo inglese per Guardiola

Rocambolesco finale in Premier League con i citizens sotto 0-2 con l’Aston Villa fino al 76′ poi tre gol in cinque minuti e festeggiamenti che possono cominciare. Beffa per Klopp e il suo Liverpool mentre Antonio Conte porta il Tottenham in Champions League

A un millimetro dal baratro dei zero titoli stagionali. Pep Guardiola salva la stagione in cinque minuti, quelli che ci sono voluti per ribaltare l’Aston Villa che fino a un quarto d’ora dalla fine conduceva di due gol all’Etihad. L’ingresso di Gundogan è stato decisivo, doppietta per lui inframezzata dal pareggio di Rodri. Atroce delusione per il Liverpool che ad Anfield nel frattempo aveva regolato 3-1 il Wolverhampton. Applausi comunque per Klopp e i suoi visti i 92 punti ottenuti che non sono bastati per conquistare il titolo. Guardiola vince il suo quarto campionato inglese, ottavo per il City. Lo spagnolo vanta 10 campionati conquistati in tutto tra Barça, Bayern e City su 13 stagioni. Gli altri verdetti della Premier League sono l’impresa del Tottenham di Conte che dal decimo posto trovato al suo arrivo termina quarto prendendosi un posto in Champions League. Delude il Chelsea terzo. Europa League grandi firme il prossimo anno con Arsenal e Manchester United mentre il West Ham finisce in Conference League. Alla fine si salva il Leeds grazie alla vittoria sul Brentford ma soprattutto alla sconfitta casalinga del Burnley con il Newcastle. Retrocedono in Championship, appunto, Burnley, Watford e Norwich City.

Glauco Dusso