Manchester City campione d’Europa! Prima Champions League e treble completato

L’Inter esce a testa alta dopo una finale combattuta fino alla fine, a Istanbul decide la rete di Rodri mentre praticamente al novantesimo Lukaku fallisce la palla dell’1-1

Guardiola l’ha rifatto. Da sabato sera l’allenatore spagnolo è l’unico ad aver vinto il triplete con due squadre differenti. La prima volta fu con il Barcellona nella stagione 2008/09. Si è ripetuto quest’anno con le vittorie, in ordine cronologico, di Premier League, FA Cup ed ora anche Champions League, la prima della storia per il Manchester City. All’Ataturk di Istanbul, però, non c’è stata vita facile per gli inglesi. L’Inter di Simone Inzaghi si è dimostrata all’altezza della situazione e a tratti anche più in palla dei dirimpettai con la maglia celeste. Nel calcio, però, contano gli episodi e il City è stato bravo a concretizzare una delle poche palle gol costruite. Match winner Rodri, abile a scaraventare alle spalle di Onana una palla vagante in area. Grande delusione per i nerazzurri che hanno come rammarico il non aver capitalizzato tre grandi occasioni. La prima ancora sullo 0-0 con Lautaro, le altre due con Dimarco, traversa, e con Lukaku che a pochi metri dalla porta ha colpito di testa centrando Ederson a spiccioli dal novantesimo. Triplice fischio e festa inglese in terra turca con capitan Gundogan che alza al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Si chiude così la campagna che possiamo definire fallimentare delle finali che vedevano impegnate le squadre italiane. Tutte e tre hanno sfiorato l’impresa ma il risultato finale è che sia Roma che Fiorentina che Inter escono sconfitte dalle rispettive sfide decisive. Bilancio ancor più pesante se aggiungiamo le semifinali dove le italiane erano 5 su 12 compagini.

Glauco Dusso