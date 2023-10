Malumore Immobile, Castellanos non dispiace: la Lazio ha finalmente un attacco completo

Tempo di lettura 3 minuti

Gli anni scorsi i biancocelesti non hanno mai messo a disposizione dell’allenatore un vero e proprio vice per l’attaccante titolare, adesso le cose sembrano cambiate

Una rondine non fa primavera, è vero, però qualche indicazione la dà. L’ultimo match prima della sosta, quello con l’Atalanta, ha dato indicazioni preziose al mondo Lazio. Contro una delle migliori squadre del campionato la squadra di Sarri è dovuta scendere in campo senza il suo bomber titolare, quello che in questi anni ha messo a segno quasi 200 gol. Ebbene i biancocelesti hanno portato a casa la vittoria grazie anche al cosiddetto attaccante di scorta, quel Castellanos che in estate sembrava essere l’ennesima ombra di Immobile e che quest’ultimo avrebbe dovuto fare come al solito gli straordinari.

Il gran numero di partite, soprattutto in questo inizio di stagione, ha appesantito i muscoli del numero 17 e in questo periodo ecco come una mannaia gli infortuni. Niente di grave, certo, ma sollecitare il fisico in difficoltà non è mai una buona idea. Inoltre in questo periodo proprio Ciro Immobile si è trovato davanti a qualcosa a cui forse non era abituato, le critiche. Quelle costruttive servono sempre a migliorare, quelle gratuite rischiano di incrinare i rapporti tra tifoseria e uno dei simboli della lazialità degli ultimi anni. Si tratta ovviamente di una ristretta parte di tifosi biancocelesti ma questo ha comunque irretito il giocatore che ha sempre dato l’anima per la sua maglia e rifiutato offerte importanti ad esempio l’estate scorsa.

Il problema della Lazio è sempre stato quello di come sostituire la sua punta titolare. Ci hanno provato in tanti nelle stagioni passate. C’è stato Caicedo, ottimo a partita in corso ma stranamente anonimo da titolare. C’è stato il pirata Muriqi, decisivo adesso in Spagna col suo Mallorca, una presenza impalpabile con la maglia biancoceleste. Ci ha provato Felipe Anderson da falso nueve. Insomma tante prove nessun risultato importante. Ora qualche segnale è arrivato. Valentin Castellanos, detto Taty come scrive sulla maglia, arrivato in punta di piedi adesso si sta prendendo la scena. Non era dispiaciuto nella sfortunata trasferta di Milano col Milan. Assoluto protagonista con gol e assist contro l’Atalanta.

L’attaccante argentino ha subito impressionato per movimenti e garra. Fisicamente si fa valere e ha messo in luce un senso del gol importante. Ottima invece la sponda aerea per il gol partita di Vecino. La Lazio potrebbe aver trovato quello che cercava da anni. La società e la maggior parte dei tifosi tremano alle ultime parole di Ciro Immobile su un possibile addio. Il Taty è pronto a non farlo rimpiangere, qualunque sia la decisione finale.

Glauco Dusso