Malinovskyi saluta Bergamo, pronto il suo approdo all’Olympique Marsiglia

L’Atalanta ha praticamente chiuso la trattativa con la formazione di Tudor, probabili oggi le visite mediche dell’ucraino che lascia così l’Italia dopo tre stagioni e mezza

Qualcosa non andava, si era capito. Adesso ne abbiamo praticamente la conferma ufficiale. Il poco minutaggio di Ruslan Malinovskyi in questa stagione rispetto alle altre con la maglia dell’Atalanta era un indizio che le strade si sarebbero separate. Alla base di questa situazione probabilmente qualche incomprensione con società e tecnico. Il sodalizio con la Dea, quindi, finisce nel gennaio 2023. Il fantasista ucraino, grande protagonista delle scorse stagioni nerazzurre sia in Italia che in Europa, si trasferisce a Marsiglia per una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Igor Tudor accoglie un giocatore di sicuro talento che arricchisce la colonia di ex calciatori della nostra serie A. Con l’OM, infatti, giocano già Pau Lopez, Jordan Veretout, Cengiz Under e Alexis Sanchez.

Glauco Dusso