Malick Thiaw torna ad allenarsi in gruppo

Una buona notizia per la difesa rossonera, dopo l’infortunio del 28 novembre, il tedesco torna sul campo verde insieme ai compagni

Primo allenamento per lui dopo la lesione alla coscia patita a novembre, nella partita di Champions contro il Dortmund. Certamente non sarà disponibile domenica con il Napoli, ma è almeno una luce in fondo al tunnel degli infortuni in cui si è imbattuta l’intera difesa titolare rossonera. Si vedrà se Malick riuscirà a tornare in campo in Europa League contro il Rennes, oppure nella prossima di campionato contro il Monza, quantomeno per cominciare a mettere minuti nelle gambe.

Fonte foto: sport.quotidiano.net

Luigi A. Cerbara