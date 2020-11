Macedonia, Ungheria, Slovacchia e Scozia: alla scoperta delle ultime qualificate ad #Euro2020

Giovedì 12 Novembre si sono giocate le 4 partite finali del Playoff di Nations League, valide per la qualificazione all’Europeo che si terrà in estate

Conclusa la pausa per le Nazionali, oltre alle tante amichevoli disputate durante la settimana si sono giocate anche 4 partite valevoli per la qualificazione ad Euro 2020. In palio vi erano gli ultimi 4 posti disponibili per completare il quadro dei gironi del torneo: conosciamo meglio le Nazionali che hanno strappato all’ultimo un pass per la manifestazione che si disputerà nel periodo estivo.

Macedonia. Chi poteva segnare il gol qualificazione se non il trascinatore e leader di questa squadra? Ci ha pensato infatti Goran Pandev – ancora a protagonista nonostante i suoi 37 anni – a regalare la prima storica qualificazione alla Macedonia. La squadra farà parte del Gruppo C, nel quale si erano già qualificate Olanda, Austria e Ucraina; l’allenatore Angelovski potrà far affidamento su una compagine nella quale spiccano nomi quali Ezgjan Alioski, centrocampista del Leeds United, Ilija Nestorovski ed Eljif Elmas, rispettivamente attaccante dell’Udinese e centrocampista del Napoli: la squadra ha le carte in regola per impensierire Austria e Ucraina, sognando un secondo posto nel girone che significherebbe passaggio del turno.

Ungheria. L’azione personale del giovane talento Dominik Szoboszlai è valsa il gol del 2-1 sull’Islanda, una rete determinante per la terza partecipazione consecutiva ad una manifestazione internazionale, dopo quella di Euro 2016 e del Mondiale 2018. Allenata dall’italiano Marco Rossi, la squadra vede tra le sue fila anche Ádám Nagy, centrocampista del Bristol City che molti ricorderanno il Italia con la maglia del Bologna: probabilmente troppo poco per competere nel girone di ferro con Portogallo, Francia e Germania.

Slovacchia. Il difensore Milan Skriniar e i centrocampisti Stanislav Lobotka, Marek Hamsik e Juraj Kucka: questi i nomi noti della Nazionale allenata da Tarkovic, che grazie al gol dell’ultimo citato e a quello dell’attaccante Michal Duris ha conquistato un posto nel Gruppo E composto da Spagna, Svezia e Polonia. La squadra, pur non presentando molti giocatori protagonisti in campionati europei, è comunque solida ed esprime un discreto calcio: se Spagna e Polonia appaiono comunque superiori a livello tecnico, gli slovacchi potrebbero dar filo da torcere alla Svezia.

Scozia. Sono serviti i calci di rigore per decidere la sfida contro la Serbia di Milinkovic-Savic e Luka Jovic: proprio un gol al 90° di quest’ultimo aveva riportato la sfida in parità, ma dagli 11 metri hanno avuto la meglio gli scozzesi, i quali in estate se la vedranno con Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca nel Gruppo D. Nonostante la grande attesa per la sfida con i rivali storici inglesi, la squadra allenata da Steve Clarke presenta diversi giocatori di squadre di Premier League (il difensore dell’Arsenal Kieran Tierney, il centrocampista dell’Aston Villa John McGinn e quello del Manchester United Scott McTominay) che al momento non sembrano essere così determinanti da poterle regalare un pass per la fase ad eliminazione diretta. Ad Euro 2020 il compito di smentirci.

Fabrizio Scarfò