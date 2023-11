Lussazione della rotula: Pavard fermo 2 mesi

Tempo di lettura 1 minuto

Si era pensato al peggio al momento dell’infortunio, l’Inter tira un moderato sospiro di sollievo anche se ora dovrà prendere le contromisure per fare a meno del francese

Le facce in presa diretta in quel di Bergamo non erano rassicuranti. Tutti al momento dell’incidente occorso a Benjamin Pavard si erano seriamente preoccupati. Il vederlo esultare al termine di Atalanta-Inter, invece, aveva tranquillizzato momentaneamente i tifosi interisti. Saranno due mesi senza di lui quelli che attendono la squadra di Simone Inzaghi. L’uscita dalla sua sede della rotula del ginocchio sinistro ha provocato una lussazione, come testimoniano gli esami effettuati questa mattina. Non servirà l’operazione, solo 3-4 settimane di tutore per poi iniziare la riabilitazione. Se tornerà prima di Natale o nel 2024 ce lo dirà soltanto l’iter di recupero. Ora i nerazzurri dovranno far fronte alla sua assenza. Pronto ovviamente Matteo Darmian a tornare nel ruolo che lo ha visto protagonista l’anno scorso e poi ci sarà sicuramente qualche occasione in più per il giovane Bisseck, finora oggetto misterioso della rosa dell’Inter.

Glauco Dusso