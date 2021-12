L’Uruguay ha scelto, la nazionale nelle mani di Diego Alonso

Sarà il 46enne il nuovo commissario tecnico della Celeste, il suo ultimo incarico è stato alla guida dell’Inter Miami ma i successi più importanti sono arrivati con il Pachuca e il Monterrey

Archiviato il regno di Oscar Washington Tabarez, per l’Uruguay è ora di voltare pagina. Pochi giorni fa è stato ufficializzato il nome del c.t. che guiderà la nazionale verso il mondiale in Qatar. Sarà, dunque, Diego Alonso a tentare l’impresa, al momento la Celeste sarebbe fuori dalla rassegna del 2022 in quanto settima nel girone del Sudamerica. La zona qualificazione, però, dista un solo punto e le possibilità di rientrare ci sono tutte. La carriera in panchina di Diego Alonso è iniziata tra Uruguay e Paraguay ma è in Messico che ha ottenuto i suoi successi. Due volte, prima con il Pachuca e poi con il Monterrey, si è aggiudicato la Concacaf Champions League. Alla guida del Pachuca ha vinto inoltre un campionato di Clausura nel 2016. Nel 2020/21 è stato il primo mister dell’Inter Miami. Adesso la grande occasione. Per l’Uruguay inizia un nuovo capitolo, Diego Alonso è pronto a scrivere pagine importanti della sua storia.

Glauco Dusso