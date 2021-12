L’uragano Beto investe la Lazio e tutta la Serie A

Fantastica doppietta ieri all’Olimpico. Il portoghese si sta rivelando un ottimo giocatore con grandi margini di crescita. L’Udinese sorride

Nel pirotecnico 4-4 dell’Olimpico tra Lazio e Udinese non è passato in secondo piano un imponente centravanti portoghese con indosso la maglia bianconera: Norberto Bercique Gomes Betuncal, alias Beto. Se ancora rimaneva qualche dubbio sulle qualità di questo ragazzone alto quasi due metri, ieri sera sono state completamente spazzate via come tutta la difesa di Maurizio Sarri. Una doppietta da urlo che evidenzia alcune delle caratteristiche di Beto: ottimo colpo di testa e percussione palla al piede da centometrista (ieri veloce a 33 chilometri orari).

BILANCIO

Con le due reti realizzate a Roma, l’attaccante di origine guineense è salito a quota sei reti in 13 partite. Bottino niente male per un ragazzo arrivato solamente da pochi mesi in Italia dopo parecchia gavetta tra le serie minori del calcio lusitano. Venuto a fari spenti con la formula del prestito con obbligo di riscatto (Marino colpisce ancora), il classe ’98 si è preso l’Udinese ereditando la leadership tecnica di Rodrigo de Paul, partito per Madrid direzione Atletico, e bypassando anche l’attuale momento sfortunato di Roberto Pereyra (out per infortunio).

Gotti gli ha affidato il ruolo di prima punta nel suo reparto offensivo, compito che al momento Beto sta assumendo in maniera esemplare. Il portoghese è infatti un centravanti quasi atipico per la sua stazza. Oltre alla quantità, è in grado dare buona tecnica alla manovra friulana non giocando soltanto in verticale ma anche abbassandosi e duettando con l’opposto, (per caratteristiche) ma non per tecnica, Gerard Delofeou, giocatore che sta giovando della presenza stessa di Beto (tre gol e due assist realizzati).

MODELLI

Come ha ribadito lui stesso nel post di Lazio-Udinese, i suoi modelli principali sono Eto’o, Adriano e Lukaku. Giocatori che, con le dovute cautele, possono richiamare quelle che sono le principali caratteristiche di Beto: forza fisica, velocità palla al piede, senso del gol e spirito di sacrificio. Peraltro, tutti attaccanti con un grande passato all’Inter (chissà le infinite vie del mercato…). Guai però ad avanzare dei paragoni, in primis, perché i nomi sopra citati sono per certi versi quasi irraggiungibili per chiunque e in secondo, come rispetto per lo stesso Beto.

Sandro Caramazza