Lungometraggio Lazio, quando trovi Lynch e Polansky dietro la macchina da presa

Non raccontate la storia della società biancoceleste ai vostri figli prima di andare a dormire, rischiereste di tenerli svegli per tutta la notte

Avete presente quei film che hanno una trama talmente intricata da essere considerati a priori capolavori, ma poi se viene chiesto a qualcuno di spiegare il motivo di tanta esaltazione, nessuno riesce nell’impresa? La situazione in casa è Lazio si può assimilare a pellicole tipo “L’inquilino del terzo piano”, dove solo il finale ti premia per lo sforzo immane nell’aver portato a termine la visione. Ecco perché mentre sugli schermi esce il film su Francesco Totti, ci si chiede com’è possibile che non venga prodotta quantomeno una fiction sulla storia ultracentenaria della prima squadra della capitale.

Piove sul bagnato e fa quasi ridere per quanto tutto appaia così grottesco. Ciro Immobile era atteso questa mattina presso la Clinica Paideia per la visita di idoneità al termine del periodo di quarantena di 10 giorni, ma -colpo di scena- l’ultimo tampone svolto dal bomber laziale presso l’Asl Roma 1 è risultato nuovamente positivo al gene N. Visite mediche rimandate. Nonostante i test effettuati privatamente avessero dato esito negativo, è il risultato dell’Asl quello che prevale su tutti. Immobile non ce la fa più e ora sarebbe pronto anche a sguinzagliare i suoi legali per capirci di più. Poteva bastare una doccia gelata del genere per il popolo laziale? Macché!

Come un’amarena sulla torta, arriva un’altra notizia nefasta dal ritiro della nazionale serba. Milinkovic è positivo al Covid-19. Il Sergente potrebbe essere costretto a rimanere in patria per osservare i canonici 10 giorni di quarantena. Questo significa che il centrocampista della Lazio rischia di saltare due match di campionato (Crotone e Udinese) e due di Champions (Zenit, Dortmund). Simone Inzaghi è un fuoriclasse nel gestire le situazioni di emergenza, ma c’è un limite a tutto. Il tecnico piacentino, se potesse, chiederebbe al regista di cambiare il copione di questa stagione?

Secondo me, in fondo in fondo, no! Inzaghi si esalta nei momenti di difficoltà, così come la Lazio. C’è tutto un mondo da conquistare, in Italia e in Europa. Magari si potrebbe tagliare la scena in cui Luis Alberto verrà messo fuori rosa, è una possibilità, ma sarebbe giusto?

FOTO: Gazzetta.it; Calciomercato.com; Calcioefinanza.it

Marco Fabio Ceccatelli