Lukaku-Inter: la Curva Nord prepara 50 mila fischietti per contestarlo 

Tempo di lettura 1 minuto

Il 29 ottobre il centravanti belga tornerà a San Siro con la maglia della Roma, i tifosi nerazzurri dopo lo strappo della scorsa estate hanno optato per un’accoglienza molto particolare

È una ferita ancora aperta quella generata dalla separazione tra Romelu Lukaku e l’Inter. Società, compagni di squadra e soprattutto tifosi non hanno perdonato al centravanti belga il tradimento avvenuto quest’estate. Big Rom infatti, ha ignorato le chiamate del club nerazzurro con cui si era accordato verbalmente per un trasferimento a titolo definitivo dal Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione. “Vuole la Juventus” dicevano i rumors di quel periodo, ma alla fine Lukaku è approdato alla Roma, proprio negli ultimi giorni di mercato. Proprio con i giallorossi il prossimo 29 ottobre Romelu tornerà a San Siro per sfidare l’Inter. La Curva Nord nerazzurra ha organizzato per il ritorno del proprio ex idolo un’accoglienza molto particolare: saranno distribuiti 50 mila fischietti per contestarlo ad ogni pallone toccato. “Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina, facciamoci trovare pronti”, questo il testo dei volantini distribuiti ieri sera allo stadio prima della gara di Champions League contro il Benfica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportal.it)