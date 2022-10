Lukaku-Inter, il Chelsea apre al rinnovo del prestito

Il belga vuole continuare in nerazzurro e il club inglese non ha intenzione di riprenderlo; il piano della dirigenza è di acquistarlo a titolo definitivo nel 2024

Si prepara a rientrare in campo dopo quasi due mesi di assenza Romelu Lukaku il quale vede delinearsi il suo futuro, che salvo clamorose sorprese sarà ancora a tinte nerazzurre. Il belga infatti desidera rimanere all’Inter e tornare ad essere il giocatore decisivo dello scudetto, ed il Chelsea che detiene il suo cartellino continua a non ritenerlo importante per il proprio progetto indipendentemente dal cambio in panchina tra Tuchel e Potter. L’intesa tra i due club per il rinnovo del prestito si troverà facilmente ed il piano della dirigenza dell’Inter è quello di acquistare Big Rom a titolo definivo nel 2024. Il binomio Lukaku-Inter è destinato a continuare per diverso tempo.

Alessandro Fornetti