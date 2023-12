Luis Suárez: ufficiale all’Inter Miami

Tempo di lettura meno di un minuto

El Pistolero raggiunge Lionel Messi e gli altri ex compagni nel Barcellona Sergio Busquets e Jordi Alba

Il club di David Beckham (comproprietario insieme a Jorge Mas) ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’uruguaiano, a costo zero, per l’anno 2024, con opzione per un ulteriore anno. Luis non solo rinforzerà la squadra, ma andrà anche ad incrementare il già nutrito gruppo di ex Barcellona. Suarez, 37 anni il prossimo 24 gennaio, non ha perso il vizio del goal e, conoscendone il carattere, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Arriva dal Grêmio, dove ha disputato 54 partite e realizzato 29 goal.

Fonte foto: timesofindia.indiatimes.com

Luigi A. Cerbara