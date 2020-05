Luis Silvio Danuello: il marchio del bidone

La storia del giocatore che avrebbe dovuto cambiare il volto della Pistoiese e che in qualche modo è entrato nella storia del club

I “bidoni” sono così: non li ricordi per molti anni, poi all’improvviso per qualche strano scherzo della mente, riaffiorano strappandoti una risata o magari (se si tratta di un caso proprio grave) qualche imprecazione anche dopo anni di distanza.

Luis Silvio Danuello è uno di quelli che ti strappa un sorriso, non fosse altro per il nome, che in qualche modo richiama quei simil-giocatori partoriti dalla mente di qualche regista e buttati nella scena della “commedia all’italiana”.

Paulo Roberto Cotechino per capirci.

Come succede in questi casi, la colpa non è del giocatore ma piuttosto di chi lo ha consigliato al presidente di turno: valutazioni sbagliate, incompetenza i motivi che portano un osservatore a sbagliare in modo grossolano l’acquisto di un calciatore possono essere veramente molti.

In questo caso fu un problema di lingua.

Giuseppe Malavasi (osservatore della Pistoiese), quando si trovò davanti questo calciatore riccioluto, smilzo e molto veloce gli chiese in quale ruolo giocasse, Luis rispose: “Yo soi ponta”.

Ok, benissimo, il salvatore della patria è arrivato avrà pensato Malavisi salvo non sapere che in portoghese “Yo soi ponta” non vuol dire “Io sono una punta” ma vuol dire “Io sono un ala”.

Clamoroso errore di superficialità il suo, che contribuirà allo sfracello della Pistoiese, la quale retrocesse in serie B totalizzando solo 3 punti nel girone di ritorno (record negativo tutt’oggi imbattuto e forse imbattibile) e contribuì a bruciare un talento appena ventenne che non sarà stato Maradona ma a detta di Marcello Lippi (che stava concludendo la sua carriera a Pistoia) non era assolutamente scarso.

Il Nostro, giocò qualche spezzone di gara da punta senza mai incidere, si sbatteva per il campo ma non riuscì mai a segnare e lui era enormemente triste, tanto che un giorno mentre era intento a correre per il campo perse la speranza.

Guardò verso la panchina e chiese, in lacrime, a Lido Vieri (allenatore della Pistoiese) di sostituirlo.

Fu accontentato e non rientrò più.

Fonte foto: calciomercato.com

Firma: Alessandro Nardi