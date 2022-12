Luis Enrique campione in panchina e fuori: ricavato Twitch alla Fondazione Villavecchia

Il CT della Spagna ha deciso di donare tutti i guadagni delle sue dirette sulla nota piattaforma social alla cura dei bambini malati di cancro

Luis Enrique si conferma un campione sia in panchina che fuori. Il CT della Nazionale spagnola, che nel pomeriggio (16 ore italiane) sarà impegnata nel penultimo ottavo di finale del Mondiale contro il Marocco, ha deciso di donare l’intero ricavato delle proprie dirette Twitch alla Fondazione Villavecchia, che aiuta i bambini afflitti da patologie oncologiche. L’ex allenatore di Roma e Barcellona ha ormai abituato il mondo con le sue quotidiane dirette sulla nota piattaforma social, dove si diletta a discutere insieme ai tifosi spagnoli e non delle varie vicende legate alla nazionale spagnola nonché della vita in generale. Si stima in Spagna che ogni diretta di “Lucho” avrebbe un guadagno di circa sette mila euro. Lo stesso Luis Enrique ha a cuore questa campagna a favore dei bambini, vista anche la terribile tragedia che lo ha colpito nel 2019 con la scomparsa dell’amata figlia Xana per un tumore osseo.

Sandro Caramazza