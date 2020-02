Luis Alberto fa volare la Lazio in testa alla classifica – Analisi e pagelle

Un gol e un assist dello spagnolo mandano i biancocelesti al comando

Luis Alberto prende per mano la Lazio, fino a portarla in vetta alla classifica. Lo spagnolo è il migliore in campo di un Lazio-Bologna che ha visto la squadra di Inzaghi dominare la partita e poi controllarla dopo aver messo al sicuro il risultato. Una prestazione corale, di squadra, dove oltre al Mago, si sono distinti Correa – autore del gol del raddoppio – Lazzari e Immobile. Proprio il bomber di Castellammare oggi fa notizia, perchè oltre a non aver segnato, ha letteralmente divorato due occasioni da gol.

La squadra di inzaghi parte bene e già dopo un minuto e venticinque secondi di gara si capisce quale sarà il copione del match: biancocelesti che fanno la partita e il Bologna che cerca di contenere, o meglio di fare quello che può. Infatti se al ventunesimo – il minuto in cui Correa fa 2-0 – il passivo non è più pesante il demerito è tutto degl’uomini di inzaghi: prima lo stesso argentino, calcia a lato, poi sono Luis Alberto su punizione e Immobile a sfiorare il vantaggio mettendo fuori di poco.

Immobile in fuga palla al piede

Prima del gol che sblocca il match Luis Alberto si era già messo in luce dispensando passaggi, come solo a lui e a pochi altri riesce, ma oltre che in fase offensiva, lo spagnolo è stato prezioso anche in fase difensiva, intercettando molti palloni e portando il pressing sui giocatori del Bologna: un aspetto che la Lazio ha messo in pratica sin da subito e che ha dato i suoi frutti.

La rete di Luis Alberto arriva al diciannovesimo: lo spagnolo è bravo a calciare subito in porta, dopo aver stoppato il pallone servitogli da Jony. Destro rasoterra su cui Skorupski non può nulla.

Passano due minuti e arriva il raddoppio: Luis Alberto recupera palla e restituisce il favore a Correa – che aveva dato il via all’azione dell’1-0 – servendogli l’assist. L’argentino deve solo calciare in porta e il suo tiro trova la deviazione di Denswill, che beffa Skorupski.

Lazio’se Luis Alberto si abbracciano dopo il gol del raddoppio

La partita di fatto finisce qui: il Bologna nel breve intermezzo dei due gol laziali, aveva sfiorato la rete con un tiro di Soriano in area respinto da Strakosha, ma la squadra di Mihajilovic è incapace di reagire ed esce alla distanza, cercando di sorprendere una Lazio attenta e sempre in controllo del match. La sensazione è che i biancocelesti possano far male ai Felsinei quando meglio credono, rei e forti soprattutto di un’organizzazione tattica e di un gioco che ormai li ha uniti e fatti diventare una squadra vera. A tal proposito va sottolineato un aspetto dopo che la Lazio fosse già avanti di due reti: su una rimessa laterale battuta da Jony nella propria metà campo, c’è stato un movimento di quattro giocatori per liberare il corridoio e far arrivare la sfera Leiva.

La ripresa regala poche emozioni: due gol annullati al Bologna dal Var – giustamente – uno a Denswill per un suo tocco di braccio e l’altro a Tomiyasu per un fuorigioco di partenza di Palacio. E infine un’altra occasione fallita da Immobile. Al Bologna non è bastato giocare contemporaneamente con quattro attaccanti per riaprie il match e nemmeno per creare pericoli veri e propri ad una Lazio che ha sempre saputo cosa fare e come muoversi, ma soprattutto quale ritmo dare alla partita, dando sempre l’impressione di far male agli avversari ogni volta che ripartiva. Mihajilovic – accolto con affetto dal suo ex pubblico – e il Bologna possono tirare un sospiro di sollievo: è andata fin troppo bene.

Mihajilovic sotto la Curva Nord prima del match

Le pagelle

Strakosha 7: sempre attento e reattivo, non si fa mai sorprendere. Tiene vivo il risultato con una bella parata su Soriano sull’uno a zero e dal ribaltamento di fronte nasce il gol del raddoppio.

Patric 6,5: sempre attento in fase difensiva, contiene bene Barrow concedendogli poco spazio.

Luiz Felipe 6: qualche rischio sui rinvii corti di Strakosha perchè pressato dai giocatori del Bologna.

Radu 7: alla partita numero trecento in biancoceleste, è attento e concede poco ad Orsolini. Spesso dà il via all’azione offensiva avanzando palla al piede ed è sempre un riferimento sicuro per i passaggi di Strakosha. Si fa ammonire nella ripresa.

Lazzari 7: un treno che a destra sfonda e fa quell oche vuole. Solo un po’ impreciso sui cross, ma sempre pronto a farsi trovare libero dai compagni.

Milinkovic-Savic 6: si vede poco, ma partecipa al pressing.

Leiva 6: tocca pochi palloni.

Luis Alberto 8: è il vero regista della Lazio, oltre ad essere in un momento di forma straordinario. Un gol, un assist e molti palloni recuperati: da applausi quando nella ripresa sul due a zero, si fa tutto il campo per recuperare un pallone e riesce a fermare Palacio al limte dell’area. Standing ovation alla sua uscita. (Parolo 6: entra a risultato acquisito, ma si fa apprezzare per qualche recupero).

Jony 6,5: molto propositivo all’inizio e partecipe al pressing offensivo. Cala alla distanza, ma è una pedina preziosa.

Correa 7,5: un gol fatto, uno sfiorato e un recupero che dà il via all’azione del vantaggio biancoceleste. Si muove molto senza palla e quando può cerca il fraseggio con i compagni. (Cataldi S.V.)

Immobile 7: non segna e si divora due gol, ma fa un grande lavoro per la squadra. Il primo a fare pressing e il primo a venire incontro e a muoversi per aprire gli spazi ai compagni. (Caicedo S.V.)

Inzaghi 8: è riuscito a creare una squadra vera. I suoi giocatori in campo si aiutano e sono un gruppo compatto: nessuna incomprensione e nessun muso lungo se qualcuno sbaglia un passaggio o non serve un compagno meglio posizionato. Di conseguenza è migliorato anche il gioco e a tratti la Lazio sembra meglio dell’Inter del Triplete e della migliore Juve di Conte, per corsa, ritmo ed intensità. Vincere aiuta a vincere e di conseguenza a crescere e ad arrivare fino in vetta alla classifica.

Dichiarazioni Inzaghi

Soddisfatto il tecnico biancoceleste alla fine del match, che commentato cosi il successo della lazio sul Bolgona: “Non avrei mai immaginato di essere primo dopo 26 giornate”. Inzaghi ha poi aggiunto: “So che alleno dei ragazzi di estremo valore (…). Sarebbe riduttivo parlare solo di Luis Alberto e Milinkovic”.

Cosi invece sul Bologna dell’amico Mihajilovic: “Era una partita molto pericolosa, conosciamo i valori dei rossoblu. L’abbiamo preparata nei minimi particolari, nel primo tempo il vantaggio doveva essere più ampio. Nel secondo tempo per merito del Bologna abbiamo sofferto un po’ “.

Infine un commento sul primato in classifica: “Gran bel percorso il nostro, siamo in testa per merito nostro. Qualcun altro avrebbe voluto essere al posto nostro. Lo scudetto si decide in base alla costanza delle squadre, sperando di non perdere giocatori importanti nelle ultime partite”. Concludendo che sogna “Una festa come quella dello scudetto del 2000″.

Fonti foto: Ansa.it

Leonardo Tardioli