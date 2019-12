Luis Alberto e Caicedo ribaltano il Cagliari nel finale, la Lazio vince 2-1, analisi e pagelle

I biancocelesti vanno sotto nel primo tempo, ma al termine di una grande seconda frazione agguantano prima il pareggio al 92′ e poi trovano la vittoria al 97′, Inzaghi è a -3 dal primo posto

Ci si aspettava una gara avvincente e così è stato. Cagliari e Lazio hanno dato vita ad un match entusiasmante dal primo all’ultimo minuto. Meglio i sardi nel primo tempo, che trovano subito il vantaggio con Simeone. Decisamente meglio i bianco-celesti nella ripresa, che resistono ai contropiedi dei padroni di casa e poi nel recupero segnano due gol di capitale importanza per il prosieguo della stagione. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Nel primo tempo la partita si accende sin da subito. Dopo due minuti Correa imbecca bene Immobile in profondità, ma il bomber bianco-celeste conclude debolmente tra le braccia di Rafael. Gol mangiato, gol subito: al ‘7, su rimessa laterale di Lykogiannis, Joao Pedro spizza di testa al centro dell’area, Simeone è il più lesto di tutti e conclude di prima di contro balzo sotto la traversa. E’ 1-0. Galvanizzato dal vantaggio, il Cagliari schiaccia la Lazio e va vicino al raddoppio con Nandez, il cui diagonale in area però è bloccato proprio da Simeone. La reazione della Lazio passa soprattutto da Lazzari, che attacca in maniera costante la profondità sulla fascia destra. Al 28′ un suo cross finisce sui piedi di Immobile, che però stoppa male e non riesce a concludere. Nell’ultimo quarto d’ora fioccano le occasioni da una parte e dall’altra. Al ’40 Luis Alberto tenta di segnare direttamente da angolo, ma calcia alto. Poco dopo, Lucas Leiva crossa bene in mezzo, Lulic però non arriva per un soffio alla deviazione sul secondo palo. Anche il Cagliari si fa vedere. Prima Nainggolan si invola in contropiede e calcia in porta dopo aver saltato Acerbi, bravo Strakosha nell’occasione. Poi sull’angolo successivo doppia occasione per Joao Pedro e Simeone, entrambi però non riescono ad andare in rete. Finisce così un primo tempo pieno di emozioni, si va al riposo sull’1-0 per il Cagliari.

Nella ripresa la Lazio parte forte. Prima Savic dribbla Cacciatore in area e mette dentro un cross insidioso, poi Correa salta due avversari in tunnel e serve Immobile, ma il colpo di testa del centravanti laziale viene stoppato in maniera provvidenziale da Klavan. Al minuto ’57 ancora Lazio pericolosa, con Lucas Leiva che su angolo di Luis Alberto svetta sul primo palo, mandando la palla a lato di poco. Passata l’ondata iniziale, il Cagliari si sistema e prova ad affacciarsi nella metà campo degli avversari. Al 65′ Joao Pedro fa la barba al palo con un bel tiro da fuori area, al 70′ Lykogiannis calcia alto di un paio di metri una punizione dal limite dell’area. L’occasione più nitida per i sardi però capita a Simeone, che viene servito in contropiede da Nainggolan e davanti a Strakosha spara alto da buona posizione. Si resta sull’1-0. Non finisce qui. Al 76′ altra grande chance per il Cagliari, con Joao Pedro che in contropiede si fa murare il tiro da Acerbi, bravo ad intervenire in scivolata e ad evitare il 2-0. All’83’ si rivede la Lazio e lo schema è sempre quello: Lazzari si invola sulla destra sfruttando lo spazio lasciato libero dai trequartisti e crossa bene in mezzo per Immobile, il colpo di testa del numero 17 bianco-celeste però finisce fuori di poco. Nel finale la trama è abbastanza scontata: la Lazio attacca, il Cagliari riparte in contropiede. A due dal 90′ Luis Alberto allarga bene per Jony, ma il suo tiro dal vertice sinistro dell’area finisce in tribuna. Poco male, al minuto 92′ i bianco-celesti trovano il meritato pareggio. Acerbi crossa dalla sinistra, la palla rimpalla su un giocatore del Cagliari e finisce sui piedi di Luis Alberto, che dal limite dell’area la infila nell’angolino dove Rafael non può arrivare. E’ 1-1, ma non finisce qui. Gli uomini di Inzaghi non si accontentano e all’ultimo secondo trovano anche la vittoria, grazie alla grande incornata di Caicedo, bravo a sfruttare l’ultimo cross della partita targato Jony. Vince la Lazio, che centra l’ottavo successo consecutivo. I biancocelesti consolidano il terzo posto e sognano la vetta della classifica, ora distante solo tre punti.

Dopo tredici gare di fila, cade l’imbattibilità del Cagliari, che ha giocato un buon match ma come a Lecce ha gestito in maniera poco lucida gli istanti finali. Comprensibile la delusione finale.

Le dichiarazioni

Queste le parole di Simone Inzaghi al termine del match: “Abbiamo fatto una partita importante, non era semplice rimontare dopo loro che hanno segnato, un gran gol tra l’altro. I subentrati hanno fatto la differenza, vittoria importante e meritata, per il recupero c’è un regolamento, 4 cambi, 5 volte i sanitari e poi Nainggolan nel recupero, il regolamento è stato applicato. Onore al Cagliari che ha fatto una grande partita che si è messa subito bene per loro. E’ difficile vincere qua, in un ambiente caldo, non era semplice. Scudetto? Io non ho paura, ma al di là di questo, 8 partite in questo campionato sono tante, bisogna avere organizzazione e ragazzi che danno l’anima, stiamo avendo tanta lucidità. Il nostro scudetto sarebbe arrivare nelle prime 4. Guardiamo verso l’alto sicuramente. La crescita passa anche attraverso le sconfitte, come quella ad esempio in Europa League. C’è un bel rapporto con i ragazzi e anche da questo passano vittorie del genere. Abbiamo avuto un bel confronto a fine primo tempo, siamo stati bravi a rientrare come volevo”.

Le pagelle

Strakosha 7: A cavallo tra primo e secondo tempo la Lazio la tiene in piedi lui con le sue parate che scongiurano il 2-0. Non è la prima partita in cui è decisivo quest’anno e molto probabilmente non sarà nemmeno l’ultima

Luiz Felipe 5,5: Sul gol di Simeone si fa anticipare ingenuamente da Joao Pedro, mentre per il resto del match soffre la velocità degli avanti del Cagliari. In difficoltà.

Acerbi 6,5: Solita grande prova difensiva del centrale bianco-celeste. Nel primo tempo soffre anche lui la verve del Cagliari, nella ripresa invece stoppa in più di un’occasione gli attacchi dei padroni di casa salvando il risultato. Si fa vedere anche in attacco, quando avvia l’azione del pareggio.

Radu 5: Il peggiore del reparto difensivo questa sera. In occasione dell’1-0 si fa anticipare ingenuamente da Simeone, per il resto del match invece fatica a contenere le offensive del Cagliari dalla sua parte.

Caicedo 7: Ormai è più di una semplice alternativa, Inzaghi lo sa e lo manda in campo nel momento decisivo. Come a Sassuolo segna all’ultimo secondo, regalando una vittoria di fondamentale importanza alla sua squadra. Talismano.

Lazzari 6: Solito grande lavoro di corsa sulla fascia, per larga parte del primo tempo è l’unico giocatore da cui originano azioni pericolose. Nella ripresa cala un po’, ma resta comunque una spina nel fianco per la difesa avversaria.

Milinkovic-Savic 6: Va ad intermittenza, alterna buone giocate a fasi del match in cui sparisce dal campo. Come tutta la squadra migliora nella ripresa ed entra, anche se per caso, nell’azione dell’1-1. Sufficiente.

Leiva 5: In difficoltà per tutta la gara di fronte alla fisicità del centrocampo del Cagliari. La grinta messa è come al solito tanta, ma questa sera il mediano della Lazio è apparso più in difficoltà del solito. Affaticato.

Cataldi 6: Entra al posto di Leiva e fa il suo, svolgendo al meglio delle sue possibilità sia la fase di possesso che quella di non possesso. Serviva una scossa in mezzo al campo e lui l’ha data.

Lulic 6: Al contrario di Lazzari spinge molto poco, soprattutto nel primo tempo. Si dedica di più alla fase difensiva, cercando di contenere le folate offensive di una squadra insidiosa come il Cagliari. Prova di carattere.

Jony 6,5: Cambio azzeccato da parte di Inzaghi, che lo manda in campo per dare più spinta alla fascia sinistra e viene ripagato da un ottima prova del suo esterno. Il preciso cross con cui serve Caicedo per il gol della vittoria è lì a testimoniarlo. Prezioso.

Luis Alberto 6,5: Come Savic si accende e si spegne, passa in sordina la prima parte del match poi sale in cattedra nel momento decisivo. Lo splendido gol dell’1-1 al 92′ cambia l’inerzia della gara ed avvia la rimonta. Trascinatore.

Correa 6,5: Ottima prova del Tucu, che sin dal primo tempo crea grattacapi al Cagliari grazie ai suoi tremendi uno contro uno. Nella ripresa alza il ritmo come il resto dei suoi compagni e si conferma spina nel fianco delle difese avversarie.

Immobile 5,5: Sfortunato e allo stesso tempo poco lucido il bomber biancoceleste. Si divora un gol dopo due minuti calciando debolmente di sinistro, poi in più di un’occasione è impreciso di testa e conclude a lato. Spuntato

Inzaghi 7,5: Con tre ottimi cambi vince una partita difficilissima e centra l’ottavo successo consecutivo. La delusione Europa League è presto archiviata, la sua Lazio è terza e ad un match di distacco dal primo posto. Sognare ora non è più proibito.

