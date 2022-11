Luis Alberto ai titoli di coda

Una situazione che si protrae ormai dall’ultimo calciomercato estivo

Quello che, negli ultimi anni, è stato il faro del gioco biancoceleste, sembra essersi spento con l’avvento di Sarri in panchina. Nella sessione di calciomercato estiva c’erano stati annunci di vari interessamenti, accordi praticamente già conclusi e chi più ne ha, più ne metta, ma Luis Alberto è rimasto al suo posto. Nonostante questo però, sin dall’inizio della nuova stagione, le cose non sono andate per la strada giusta. Molte panchine per il fuoriclasse spagnolo, nonostante alcune ottime e vincenti giocate nei pochi spezzoni concessigli. L’allenatore sembra proprio non vedere di buon occhio il suo impiego e quindi la sua permanenza nella rosa. Ora, più che mai, la situazione sembra essere destinata a trovare la soluzione definitiva e cioè l’addio del calciatore. Solo i diretti interessati potrebbero districare i molti dubbi di questa situazione, perché non ci è affatto chiaro se il problema sia tecnico o caratteriale. Sta di fatto che l’entourage dello spagnolo si è espresso in maniera molto chiara, la situazione è praticamente insostenibile e Luis vuole giocare ancora a lungo ed in una situazione più consona alle sue qualità calcistiche. La preferenza rimane quella di poter giocare in Spagna ma, ora come ora, qualsiasi squadra che veda in lui il fuoriclasse che è, verrà valutata.

Fonte foto: lazionews24.com

Luigi A. Cerbara