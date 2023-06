Luis Alberto, addio Lazio? Super offerta dal Qatar

Il centrocampista spagnolo ha ricevuto una proposta molto allettante dall’Al-Duhail. Si parla di otto milioni l’anno per cinque anni. Lotito chiede 20 milioni di euro

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio per volare in Qatar. C’è un’offerta del club qatariota, Al-Duhail, il quale ha proposto un ingaggio da cinque anni pari complessivamente a 40 milioni di euro (otto all’anno). Lo spagnolo vacilla e ci starebbe pensando seriamente. Alla Lazio offerti al momento 12 milioni di euro più 3 di bonus, ma Lotito non fa sconti e chiede almeno 20 milioni. La situazione è in divenire. Luis Alberto, 30 anni, nell’ultima stagione con Sarri in panchina ha giocato 44 volte mettendo a referto sette gol e otto assist tra tutte le competizioni.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gianluca Di Marzio.com