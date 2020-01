L’Udinese vince ancora, Sassuolo battuto 3-0, Gotti aggancia il Napoli

Nell’anticipo di mezzogiorno e mezza i friulani ne fanno tre agli emiliani e centrano la terza vittoria consecutiva

L’Udinese è definitivamente rinato. Dopo il successo casalingo contro il Cagliari e quello esterno con il Lecce la formazione di Gotti continua la sua striscia vincente battendo in casa per 3-0 il Sassuolo. I friulani dominano il match dall’inizio alla fine affidandosi al redivivo De Paul, che va a segno come nei due match precedenti. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Nel primo tempo parte subito forte l’Udinese: Lasagna dopo sei minuti ruba il pallone a Ferrari e si invola verso la porta, il suo tiro però viene fermato da Consigli. Poco male, perché il gol arriva qualche minuto più tardi. Su calcio d’angolo di Mandragora Okaka anticipa tutti, anche Consigli, e di testa sigla l’1-0. La reazione del Sassuolo è tutta nel destro di Traoré che colpisce la parte esterna del palo, ma per il resto è poca cosa. L’Udinese continua a creare, andando vicino alla rete con lo stesso Mandragora, ma ancora Consigli, di gran lunga il migliore in campo dei suoi, impedisce che il passivo diventi più pesante. E’ l’ultima occasione di un primo tempo a senso unico, che si chiude con i padroni di casa in vantaggio.

Nella ripresa il Sassuolo parte con un po’ di convinzione in più. Dopo tre minuti Boga dialoga bene con Caputo, che serve Traoré sulla destra, ma Musso salva tutto con una gran parata. Stessa scena pochi minuti più tardi, questa volta però il portiere dell’Udinese neutralizza una conclusione ravvicinata di Boga. Il Sassuolo è più che mai in partita, ma a metà secondo tempo l’Udinese raddoppia: Fofana allarga per Sema, che dal limite dell’area fa partire un gran sinistro che prima finisce sul palo e poi in rete. E’ 2-0. La reazione degli ospiti è più di rabbia che di testa, ma ancora Musso a ridosso del 90′ è provvidenziale prima su Traoré e poi su Kyriakopoulos. Di fatto, il match finisce su queste due occasioni, anche perché nel recupero De Paul chiude i conti segnando in contropiede la rete del 3-0. Terzo gol di fila per il talento dei friulani e terzo successo consecutivo per l’Udinese, che ora è più vicino alla zona Europa League che a quella retrocessione (decimo posto a pari merito con il Napoli). Il Sassuolo invece è in caduta libera.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gazzetta.it)