L’Udinese splende con Cioffi: decimo posto alla portata

I friulani sono in ottimo momento di forma e stanno trovando la rete con grande frequenza

L’Udinese di Cioffi è una delle squadre più in forma di questo periodo, una di quelle che gioca maggiormente libera di testa e che dà l’impressione di divertirsi molto. Fatta eccezione per la sconfitta contro la Salernitana dove nessuno ha brillato, i bianconeri stanno scoprendo tanti talenti tra le proprie fila e stanno valorizzando anche i calciatori più esperti. Deulofeu è alla miglior stagione in carriera e anche Beto ora infortunato sta vivendo una grande annata, gli esterni Molina e Udogie sono tra le note più positive ed anche la difesa ha trovato in Pablo Marì un ottimo leader. Quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime sei partite e decimo posto molto vicino, con appena tre punti da recuperare al Sassuolo. L’obiettivo di fine stagione potrebbe essere questo, raggiungere la parte sinistra della classifica sarebbe un bel premio per chiudere un’annata decisamente soddisfacente in casa Udinese.

Fonte foto: sportitalia.it

Alessandro Fornetti