L’Udinese e la ”nouvelle vague” offensiva, la missione salvezza è partita

Arrivi e partenze in Friuli con i bianconeri che tra infortuni e cessioni buttano giù il vecchio attacco e lo ricostruiscono, vediamo se le cose miglioreranno lì davanti

Meno di una settimana al termine del mercato invernale, girone di andata finito e all’Udinese si tirano le somme. Gli ultimi risultati positivi contro Atalanta e Inter danno ai ragazzi di Gotti una piccola iniezione di fiducia per la seconda metà di torneo. Uno dei dati più negativi, però, è sicuramente quello delle reti segnate. La fase offensiva delle zebrette ha lasciato molto a desiderare e ciò ha portato a risultati clamorosi come ad esempio il solo punto racimolato con le tre neopromosse sfidate tutte tra le mura amiche.

L’uomo forse più in forma, Pussetto, si è rotto il crociato nella sfida con la Juventus e la sua stagione è finita anzitempo. Nestorovski non riesce proprio ad entrare nel cuore del proprio allenatore e gioca col contagocce, Okaka stenta a riprendersi dalle sue noie muscolari mentre Deulofeu ancora non ingrana.

Allora via al restyling dell’attacco. Lasagna, che ha di fatto retto l’attacco e deluso, fa le valige. Troppo ghiotta l’offerta del Verona che lo prende in prestito con obbligo per una cifra totale che si aggirerebbe sui 9 milioni.

Fonte sport.sky.it

La dirigenza friulana, con i soli Deulofeu e Nestorovski attualmente disponibili, si è messa a tavolino e ha di fatto iniziato la ristrutturazione del pacchetto offensivo. Primo rinforzo Fernando Llorente dal Napoli. Lo spagnolo, ormai ai margini della formazione di Gattuso, ha accolto con grande entusiasmo questa nuova opportunità e un giocatore con la sua esperienza potrebbe veramente essere d’aiuto se dovesse ritrovare lo smalto. Un ambiente tranquillo come quello di Udine farebbe il resto.

L’arrivo di Llorente per le visite – Fonte tuttonapoli.net

Il secondo colpo è in via di definizione. Il nome caldo sembra essere quello di Patrick Cutrone appena tornato al Wolverhampton via Firenze e pronto a tornare in Italia. Bisogna battere la concorrenza del Parma. Altro nome circolato nell’ambiente è quello di Diaw del Pordenone che rimarrebbe nella stessa regione facendo il salto di categoria.

Per quanto riguarda il resto della squadra Luca Gotti sembra coperto. La difesa è puntellata dal rientro di Nuytinck e dalla crescita di Bonifazi. A centrocampo sempre più convincente Arslan, c’è il rientro di Mandragora e riuscire a trattenere de Paul è la cosa più importante. Le fasce, punto nevralgico del 3-5-2 di Gotti, sono anch’esse tranquille con il ritorno di Ouwejan.

Ora non resta che cominciare con rinnovata fiducia il girone di ritorno, se il problema erano i gol fatti ora è cambiato tutto. In Friuli tutti sperano che la nouvelle vague offensiva sia quella decisiva per la salvezza.

Glauco Dusso