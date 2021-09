L’Udinese brilla anche senza stelle: 7 punti su 9

Erano dieci anni che i friulani non iniziavano così, chi si aspettava un inizio in tono minore dopo un mercato attivo soprattutto in uscita è rimasto deluso, i bianconeri messi meglio fino ad ora sono quelli di Gotti

Le prime giornate di campionato sono quelle dell’imprevisto. Le squadre sono ancora in rodaggio, la preparazione ancora da ultimare e le sorprese sono dietro l’angolo. Tra queste c’è senza dubbio l’Udinese che in sordina dopo tre giornate di campionato s’installa in seconda fascia insieme all’Inter e dietro al trio a punteggio pieno formato da Napoli, Milan e Roma. La vittoria all’ultimo respiro di ieri in casa dello Spezia ha certificato il buon momento, anche a livello di buona sorte, delle zebrette.

Per ritrovare un’ Udinese a 7 punti dopo tre giornate dobbiamo tornare a dieci anni fa, stagione 2011/12, quando la formazione allora allenata da Francesco Guidolin, dopo le vittorie con Lecce e Fiorentina, pareggiò in casa del Milan. In realtà sulla carta furono disputate seconda, terza e quarta giornata perché la prima fu rimandata a dicembre. Tra l’altro la coincidenza vuole che nel primo turno, recuperato appunto in inverno, ci fu anche in quell’occasione Udinese-Juventus che terminò in parità.

La principale differenza tra l’Udinese di due lustri orsono e quella attuale sono i giocatori in campo. Guidolin aveva a disposizione giocatori che avrebbero di lì a poco spiccato il volo. In difesa Benatia e a centrocampo Asamoah ed Isla. In attacco Di Natale, autentica bandiera, macinava gol e record.

L’Udinese di oggi è una squadra che si può definire operaia, pronta, però, a tirare fuori qualche asso dalla manica. Soprattutto dopo l’estate forse nessuno si sarebbe aspettato questa partenza. Le cessioni di Musso e de Paul avevano sicuramente abbassato il tasso tecnico della squadra e dal mercato non sono arrivati nomi altisonanti. I più scettici non vedevano sufficientemente attrezzato l’undici di Gotti e dopo il primo tempo con la Juve nel primo atto di questo campionato tutto sembrava confermato. Dalla ripresa di quel match, invece, è nata una squadra che non molla, basata sulla garra dei suoi argentini, primo su tutti Roberto Pereyra. Quest’ultimo, autore del rigore che ha riaperto la gara, è diventato il trascinatore dei suoi. Il punto strappato alla Vecchia Signora è diventato la base per partire.

Pereyra riapre il match con la Juventus alla prima giornata – Fonte m.calciomercato.com

Nel secondo match con il Venezia altro tango. Nel 3-0 finale ci sono le firme albicelesti di Pussetto e Molina, inframezzate dal centro di Deulofeu, giocatore che parla lo stesso idioma calcistico dei compagni sudamericani. Ieri, invece, in una gara sembrata bloccata fino alla fine è venuto fuori il colpo della stellina del mercato friulano. A una manciata di secondi dal novantesimo ci ha pensato Lazar Samardzic a mettere in buca la palla da tre punti. Il 19enne tedesco di origine serba, già descritto come potenziale talento puro, non ci ha messo molto a impressionare tutti e chissà che non possa diventare la nuova scoperta della società dei Pozzo.

Luca Gotti sta continuando sul solco tracciato nelle precedenti stagioni. Difesa ferrea, centrocampo solido e attacco mobile. Silvestri per il momento sta sostituendo egregiamente Musso, insieme ai suoi compagni di reparto e all’aiuto del centrocampo hanno subito per il momento soltanto 2 reti. Per non far rimpiangere de Paul, invece, si è pensato alle soluzioni interne. Il rientro di Pussetto unito alla permanenza dei già citati elementi offensivi allo stato attuale stanno andando anche oltre alle aspettative. Attenzione però. Al tavolo ci sono altre carte da giocare. Samardzic è una di quelle, chissà che il croupier Gotti non faccia qualche altro gioco di prestigio.

Glauco Dusso