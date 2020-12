L’Udinese balla il tango e la classifica sorride

La colonia argentina in Friuli sta dando i suoi frutti, aumentando il tasso tecnico anche i punti sono arrivati come mai negli ultimi anni

I fasti dell’epoca capitanata da Di Natale sono lontani ma all’Udinese qualcosa inizia a muoversi. I punti dopo undici giornate (con la gara con l’Atalanta da recuperare) sono 14 e collocano la squadra di Gotti in una tranquilla posizione di centro classifica. Il pari di ieri con il Crotone interrompe una striscia di tre vittorie consecutive ma adesso sono cinque i risultati utili consecutivi.

Medicina per i malanni delle stagioni precedenti è sicuramente l’iniezione di tecnica arrivata dal mercato di quest’anno. La nutrita rappresentanza argentina ne è sicuramente portatrice sana e sono proprio i tangueros a trascinare i bianconeri verso risultati incoraggianti.

Rodrigo de Paul, autentico leader della squadra, non è più solo. Dopo un periodo di rodaggio anche i cavalli di rientro Pereyra e Pussetto stanno iniziando a riprendere il ritmo. La testimonianza sono gli assist del primo e i gol del secondo. Da non sottovalutare le pedine meno utilizzate ma che stanno dando il loro contributo nonostante il basso minutaggio. Parliamo di Forestieri, andato in gol nella clamorosa vittoria all’Olimpico contro la Lazio, e Nahuel Molina vivace esterno destro che può tranquillamente dare respiro a Stryger Larsen. Guarda tutti da dietro ovviamente l’altro fiore all’occhiello della colonia albiceleste, Juan Musso, ormai diventato una sicurezza. Il portiere è diventato padrone di una difesa che è la sesta meno battuta del campionato.

Quanto possa durare questa situazione non è dato saperlo. L’Udinese ha abituato i suoi tifosi ad alti e bassi clamorosi ma la strada intrapresa dai ragazzi di Gotti quest’anno sembra essere quella buona. Da tempo mancavano i piedi buoni che dessero quella spinta necessaria. Il solo de Paul a predicare nel deserto era effettivamente troppo poco. Certo il mercato è sempre in allerta e giocatori come il numero dieci o l’estremo difensore iniziano a fare gola un po’ a tutti. In molti vedono de Paul come giocatore perfetto per i dettami di Antonio Conte e dopo aver respinto un primo assalto nerazzurro nelle stagioni passate la dirigenza friulana potrebbe non essere più così salda. Nel frattempo Udine si gode le sue pampas e le giocate dei suoi argentini.

Glauco Dusso