Luciano Spalletti ed il meritato amore dei tifosi napoletani

Anche i vip vanno in pizzeria per un momento di tranquillità in comunità

Domenica scorsa, prima di partire per la toscana e godersi il meritato periodo di riposo, dovuto alla sosta per i mondiali, Luciano Spalletti si è voluto dedicare anche un pranzo da comune mortale in una nota pizzeria del Vomero, a Napoli. E proprio nell’antica pizzeria “Gorizia” si è svolto un simpatico siparietto. Quando l’allenatore è andato a pagare gli è stato detto che il pranzo era stata offerta da una tifosa partenopea. Appreso la notizia, Spalletti ha però insistito per pagare il conto e restituire i soldi alla gentilissima Signora. Ovviamente il tecnico è andato prontamente a ringraziare e si è intrattenuto per qualche minuto, tra chiacchiere, sorrisi e foto. Luciano si era dedicato agli avventori del locale, già al suo arrivo, senza lesinare sorrisi e prestandosi alle richieste di autografi e foto di gruppo. Napoli ama Spalletti ed il tecnico, siamo sicuri, ricambia tale sentimento.

Fonte foto: areanapoli.it

Luigi A. Cerbara